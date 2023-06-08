Отменен приговор по делу о взрыве в лифте в Иркутске

Иркутский областной суд 8 июня отменил приговор Свердловского районного суда Иркутска в отношении Александра Чернова, который в конце января этого года был осужден на десять лет за попытку расправиться с соседом при помощи взрывчатки, заложенной в лифте. Как сообщила «Ъ» пресс-секретарь Иркутского облсуда Татьяна Козлова, дело отправлено на новое судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства в ином составе суда. Будет сформирована новая коллегия присяжных заседателей.

«Основанием для отмены приговора послужили существенные нарушения уголовно-процессуального закона, в том числе связанные с несоблюдением процедуры коллегией присяжных заседателей требования к времени нахождения в совещательной комнате. По закону в случае отсутствия единодушного решения присяжные заседатели не имеют права выйти из совещательной комнаты ранее трех часов»,— уточнила подробности госпожа Козлова.

Как сообщалось ранее, инцидент с взрывом в лифте девятиэтажного дома в спальном микрорайоне Синюшина Гора на юго-западной окраине Иркутска произошел в ноябре 2021 года. В результате инцидента 30-летний мужчина, находившийся в кабине лифта, получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу. Инцидент произошел из-за срабатывания кустарно изготовленного взрывного устройства без поражающих элементов. Этому предшествовал конфликт между соседями из-за ремонта, который потерпевший проводил в своей квартире.

Влад Никифоров, Иркутск