В Сибири горят леса на площади более 2,7 тысяч га

В регионах Сибири по данным на 7 июня горят леса на площади более 2,7 тыс. га, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». Самая сложная обстановка в Томской области (площадь пожара более 1,5 тыс. га) и Красноярском крае (1 тыс. га).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 6 июня для стабилизации лесопожарной обстановки на всей территории Томской области введен режим ЧС. В регионе действует 14 лесных пожаров, 13 из них являются труднодоступными, их тушение проходит вручную. В целом в ликвидации пожаров задействованы 300 авиапожарных, около 30 единиц наземной техники и воздушных судов, сообщает ведомство. В регион переброшены 42 сотрудника управления из Архангельской, Новосибирской областей, Красноярского края и Республики Тыва.

В ведомстве указывают, что причиной возгорания – в 12 из 14 случаев – стали грозы. Для тушения лесных пожаров летчики-наблюдатели федеральной Авиалесоохраны с помощью самолета Ан-26 «Циклон» провели работы по искусственному вызыванию осадков. «Работы проведены в районах действия 11 лесных пожаров, там, где сформировалась ресурсная облачность», - сообщает ведомство.

По прогнозным данным, до 9 июня на территории Томской области ожидается жара до +37 градусов, до 12 июня – отсутствие осадков.

В Красноярском крае за сутки - с 7 по 8 июня площадь лесных пожаров сократилась в 2,5 раза, сообщает правительство региона. Специалистами ликвидировано 10 возгораний на площади 1,1 тыс. га. По последним данным возгорание продолжает действовать на площади 447,5 га.

МЧС Алтайского края 8 июня сообщило об увеличении площади пожара до 720 га. Расстояние до ближайших населенных пунктов - около 10 км. На месте работает оперативная группа МЧС края. Для мониторинга обстановки задействованы беспилотные авиасистемы.

Регионам Сибири комиссией Рослесхоза по ЧСиПБ поручено максимально усилить мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на труднодоступных и удаленных территориях.

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Лолита Белова