Зубные щетки и свекла подорожали в Удмуртии за неделю

В Удмуртии в период с 30 мая по 5 июня на потребительском рынке зафиксировали изменение цен на ряд товаров. По данным Удмуртстата, свекла столовая подорожала на 14,5%, масло подсолнечное и лук репчатый — 5,8%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности — 2,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом стоимость свежих огурцов снизилась на 7,6%. Помидоры свежие стали дешевле на 6,7%, бананы — 6,6%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 5,9%, сосиски и сардельки — 4,3%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожала зубная щетка на 9,6%, зубная паста — на 4,9%, детские бумажные подгузники — на 3,7%, порошок стиральный — на 3,4%. Однако снизилась стоимость шампуня на 2,5%.

Вместе с тем зарегистрировали повышение цен на плату за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов на 5,9%.