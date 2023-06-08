УФСБ по ДНР сообщила о задержании работавшего на украинскую разведку агента

УФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) сообщила о задержании агента Службы внешней разведки Украины Михаила Михайленко. Утверждается, что мужчина прибыл в ДНР, чтобы собирать информацию о силовиках и местах дислокации вооруженных сил России.

«Михаил Дмитриевич Михайленко с 2018 года оказывал содействие украинской разведке, регулярно получал денежные вознаграждения и поддерживал связь с кураторами по специально отработанным каналам связи под псевдонимом "Сорок первый"»,— говорится в опубликованном ФСБ видео задержания.

По данным спецслужбы, в апреле Михаил Михайленко получил задание приехать в ДНР и собрать «чувствительную информацию о сотрудниках ФСБ для последующего совершения в их отношении диверсионно-террористических актов».

На видео, опубликованном УФСБ по ДНР, мужчину вытаскивают из автомобиля, стоящего на обочине дороги, и надевают на него наручники.