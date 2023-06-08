Двух курганцев осудили условно за незаконную легализацию мигрантов

Курганский городской суд вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в организации фальшивых экзаменов по русскому языку для иностранцев. В качестве наказания им назначено условное лишение свободы на сроки три года и два года пять месяцев. сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Суд и следствие установили, что два жителя Кургана, ранее переехавшие из Таджикистана и Узбекистана и получившие российское гражданство, организовали незаконный сбыт мигрантам государственных сертификатов о владении русским языком. Соучастники заранее выдавали ответы на вопросы, которые иностранцы заучивали наизусть. Фактически мигранты не владели русским языком даже на минимальном уровне. Письменную часть тестирования выполняли сами экзаменаторы, отправляя поддельные результаты в соответствующие вузы. В ходе следствия обнаружены не менее 20 иностранцев, получивших патенты на работу на основании фиктивных сертификатов о владении русским языком.

Приговор Курганского горсуда вступил в законную силу.

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