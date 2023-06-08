Новый автобусный маршрут запустят из Челябинска в Сосновский район

С 12 июня в челябинской агломерации запустят новый автобусный маршрут №150 по регулируемому тарифу. Он будет курсировать между поселком Нагорный Сосновского района и автовокзалом «Северные ворота» в Челябинске, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Автобус заменит нерегулируемый маршрут №192, от которого отказался перевозчик – ООО «Кременкульское пассажирское АТП». Рейс №150 будут следовать через поселки Солнечный, Полянный, Большое Баландино, Шигаево, Долгодеревенское, Новое поле, Казанцево, сад «Уралец», свиносовхоз, мельзавод «Победа» и другие остановки. Часть из них – по требованию.

Из Челябинска автобус будет отправляться пять раз в день: в 7:05, 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00. Из Нагорного – в 6:00, 08:10, 12:10, 15:10 и 18:35. Цена билета по полному маршруту составит 58 руб. при оплате банковской или транспортной картой, 63 руб. – наличными.

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