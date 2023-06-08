В Воронежской области выросла погрузка зерна и нефти железнодорожным транспортом

В мае 2023 года на станциях Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) в Воронежской области увеличилась погрузка зерна и нефтепродуктов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Зерна было погружено 88,2 тыс. т — в 1,5 раза больше, чем в мае 2022-го, нефти и нефтепродуктов — 29,2 тыс. т (рост в 1,4 раза). Также на воронежских станциях выросла погрузка огнеупоров (почти в 1,7 раза, до 20,3 тыс. т) и руды железной и марганцевой (почти в три раза, до 118,8 тыс. т). Для строительных грузов показатель увеличился на 2,4%, до 600,7 тыс. т, для цемента — на 0,8%, до 105,5 тыс. т, для лома черных металлов — на 1,4%, до 22,7 тыс. т.

В целом на воронежских станциях ЮВЖД в мае погрузка выросла на 6,1% и составила 1,2 млн т, за пять месяцев 2023-го —на 1,2%, до 5,4 млн т.

Погрузка в январе-мае 2023 года на ЮВЖД в целом, напомним, составила 36,4 млн т. Самый большой рост показала погрузка зерна (2,5 млн т, в 1,6 раза больше аналогичного периода 2022-го) и лома черных металлов (155,7 тыс. т, на 15,1% больше пяти месяцев прошлого года).

Мария Старикова