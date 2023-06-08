В Британии нашли фрагмент древнего обелиска, похожего на Шигирского идола

В Британии археологи нашли резной фрагмент деревянного обелиска, который был изготовлен около 6,6 тыс. лет назад, пишет ТАСС со ссылкой на The Independent. Специалисты отметили, что обелиск имеет сходства с Шигирским идолом, найденным недалеко от Екатеринбурга.

Фрагмент, найденный в Англии, выполнен из дуба. Его длина 1 метр. Ученые установили, что фрагмент мог быть частью серии гигантских деревянных обелисков, которые находились на месте Стоунхенджа за 5,5 тыс. лет до его строительства.

Большой Шигирский идол — монументальная скульптура из расколотого ствола лиственницы. Изначально составляла 5,3 м в длину, после утраты нижней части — 3,4 м. Артефакт был найден в конце XIX века на втором Курьинском прииске (в 80 км к северо-западу от Екатеринбурга) в торфе. По последним оценкам исследователей, идол был создан более 11,5 тыс. лет назад — сразу после окончания малого ледникового периода. Он хранится в Музее истории и археологии Урала (площадка краеведческого музея).

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