ФСБ раскрыла картель по продаже сахара в Хакасии

Руководство одной из компаний и пятеро индивидуальных предпринимателей стали фигурантами уголовного дела о создании картеля при продаже сахара. Нарушения законодательства выявлены УФСБ региона. Фигурантам дела предъявлено обвинение по статье об ограничении конкуренции путем заключения между организациями соглашения, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 178 УК РФ). Им грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии правоохранителей, картельный сговор был реализован в феврале 2022 года, что привело к ажиотажу и росту цен на сахар до 40%. «В период с 25 февраля по 30 июня 2022 года по достигнутой договоренности произведено поддержание необоснованно высоких потребительских цен реализуемого на территории Республики Хакасия сахара-песка путем одновременного сокращения объемов его реализации», - прокомментировали в УФСБ.

В результате картельного соглашения общая сумма незаконно извлеченного предпринимателями дохода составила более 484 млн руб.

В марте прошлого года рост цен на сахар в регионах Сибирского федерального округа в среднем составил 70,9%. Участники рынка говорили об ажиотажном спекулятивном спросе.

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Лолита Белова