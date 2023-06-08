Мобилизованный офицер из Прикамья получил условный срок за превышение полномочий

Мобилизованного из Пермского края капитана Михаила Жихарева признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к условному наказанию. Об этом сообщает Ura.ru.

«Суд назначил мне условный срок, но воинского звания “капитан” я не лишен и продолжаю нести службу. Я свою вину признал, считаю, что наказание адекватное, все по-честному. Приговор суда я обжаловать не намерен»,— рассказал господин Жихарев.

Михаил Жихарев стал известен после того, как во время встречи с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным в учебном центре в Тюмени поднял проблемы пермских мобилизованных. В ноябре 2022 года у господина Жихарева произошел конфликт с другими мобилизованными военнослужащими, закончившийся дракой. По этому факту и было возбуждено уголовное дело.