В Крыму из-за оползня ограничили движение по автодороге в районе Алушты

В районе села Лучистое в окрестностях Алушты ограничили движение автотранспорта из-за повреждения части насыпи дороги, произошедшего в результате схода оползня. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности перекрыт участок дороги «Граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта-Ялта-Лучистое» до автотрассы «Алушта-Судак-Феодосия» (км 1+400 – 1 +500).

В период ограничения пройдут работы по устранению последствий схода оползня на дорогу. Водителей призвали учитывать данные сведения при планировании маршрута поездок. На период работ с 8 июня запустят регулярные автобусы к селам Лучистое и Лаванда.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram