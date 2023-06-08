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Коммерсантъ FM
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Минтранс разработал измененные правила запуска дронов

Министерство транспорта России разработало проект постановления правительства, который вводит изменения в правила использования воздушного пространства РФ для гражданских беспилотников. Нормы планируется ввести с марта 2024 года. С документом Минтранса ознакомилась газета «Известия».

Как передает издание, проект постановления предлагает разрешить запуск беспилотников над населенными пунктами, но только на высоте до 150 м, в прямой видимости от внешнего пилота и в специальных зонах для полета дронов. Согласно документу, эти зоны Минтранс будет устанавливать по представлению региональных властей.

При этом, по предложенным министерством правилам, дронам легче 30 кг и в пределах прямой видимости больше не потребуется подавать план перемещения. Сейчас соответствующий план необходимо предоставлять органам местного самоуправления.

Вне установленной местными властями зоны или выше 150 м беспилотник может летать, только если он обеспечен двухсторонней радиосвязью с органом аэронавигации, уточняют «Известия».

Эрдни Кагалтынов

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