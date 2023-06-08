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Новосибирский экспортер недоплатил 200 млн рублей таможенных платежей за вывоз соевых бобов

Уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей на 203 млн руб. возбуждено Новосибирской таможней. Установлено, что новосибирская компания ООО «Восток Опт» внесла недостоверные сведения в таможенные декларации при поставках за рубеж в 2021 году соевых бобов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По данным Сибирского таможенного управления, речь идет о недостоверных сведениях при поставках более 19 тыс. тонн продукции.

Наказание оп статье об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере предусматривает лишение свободы до двух лет.

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Оксана Павлова

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