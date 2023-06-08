Красноярский «Енисей» проиграл домашний матч за право выступать в РПЛ

Шансы футболистов красноярского «Енисея» в следующем сезоне сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) заметно уменьшились. Команда проиграла первый стыковой матч.

Игра «Енисея» с воронежским «Факелом» состоялась 7 июня. Красноярцы принимали гостей в крытом манеже. Единственный мяч в этой встрече «Факел» провел на 77-й минуте, когда Евгений Марков поразил ворота хозяев с нескольких метров. Последние полчаса красноярцы играли в численном меньшинстве после удаления Олега Ланина. Итоговый счет – 0:1.

«Кончено же, мы маленько в свой футбол сегодня не играли. Это тоже заслуга «Факела». Те кружева, которые мы любим плести, сразу у нас не получились»,– сказал после матча главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов.

Ответный матч состоится в Воронеже 10 июня.

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Валерий Лавский