Покупаем то, что есть

Жители республики в апреле этого года стали больше тратить в магазинах и кафе. По данным Татарстанстата, оборот розничной торговли в отчетном месяце вырос почти на 13%, а выручка общепита — на 22%. Это прервало сокращение продаж, которое наблюдалось в апреле прошлого года после начала спецоперации. В то же время объем торговли непродовольственными товарами по-прежнему не восстановился. Эксперты отмечают, что «многие товары просто перестали поставляться в Россию и таким образом исчезли из потребительских корзин».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Оборот розничной торговли в Татарстане в апреле 2023 года составил 106 млрд руб. Это на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, если сравнивать в сопоставимых ценах. Такие данные опубликовал Татарстанстат. В апреле 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине оборот розничной торговли в регионе снижался на 10%. Таким образом, потребительская активность восстановилась, согласно данным статистики.

Жители Татарстана стали больше тратить на продукты питания. Их оборот в регионе за отчетный период составил 49,5 млрд руб. Это на 9,3% больше, чем в апреле прошлого года (тогда оборот пищевых продуктов не сокращался). На покупку непродовольственных товаров жители Татарстана истратили в апреле 2023 года 56,5 млрд руб. Рост к аналогичному месяцу прошлого года составил 15,8%. Однако надо учитывать, что тогда оборот непродовольственных товаров сокращался сразу на 18%.

Значительный рост показала выручка заведений общепита (этот показатель включает доходы кафе, баров, ресторанов, а также столовых и поставщиков продуктов питания). По итогам апреля этого года она достигла 5,44 млрд руб., что на 21,5% больше, чем годом ранее. В апреле 2022 года оборот общественного питания сокращался на 7%. Таким образом, сейчас жители республики тратят больше средств в кафе и ресторанах.

Положительная динамика наблюдается и на рынке платных услуг. Их оборот в апреле вырос на 7,8% — до 33,7 млрд руб. Годом ранее оборот также рос — на 8,9%. Активнее всего в регионе развиваются услуги курьерской доставки и сервисы в области информационно-коммуникационных технологий. В то же время наблюдается снижение объемов транспортных услуг, юридических и в области физической культуры и спорта.

Объем бытовых услуг в Татарстане в апреле 2023 года увеличился на 28,6% — до 5,47 млрд руб. Здесь наибольший рост наблюдается в услугах по прокату автомобилей, обслуживанию и ремонту транспорта и оборудования, ремонту и строительству жилья. В то же время снизились объемы ремонта и пошива обуви, а также ритуальных услуг (по всей видимости, с окончанием эпидемии COVID-19).

Напомним, по итогам 2022 года оборот розничной торговли сократился на 3,1% — до 1,22 трлн руб. Снижение потребительской активности произошло на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. В апреле–июне падение составляло 7,7%. В третьем квартале сокращение удалось значительно снизить, но в октябре, после объявления мобилизации, жители Татарстана стали снова экономить. В декабре падение оборота розничной торговли достигало 8,5%. При этом за весь 2022 год выручка кафе и ресторанов в регионе увеличилась на 3,6%. Объем рынка платных услуг населению в 2022 году вырос на 3,4%. По итогам 2022 года цены на товары и услуги в Татарстане выросли на 11,37%, но в 2023 году они также продолжили расти.

«Полагаю, что восстановление оборота розничной торговли и общепита говорит о том, что домохозяйства постепенно восстановились от шока и перешли от модели экстремально бережливого расходования бюджета к более смелым тратам, в том числе и на бытовые нужды. К тому же государство активно субсидирует отдельные страты, в частности, военных и мобилизованных с их семьями, поэтому вполне возможно, что эти субсидии как раз попадают на потребительский рынок вместо того, чтобы идти в сбережения»,— говорит управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

В то же время он отмечает, что на объем торговли непродовольственными товарами «оказывают влияние глобальные тренды». «Например, падение продаж автомобилей: в этой отрасли уход глобальных брендов с российского рынка и дефицит запчастей к иномаркам действительно кардинально поменяли поведение потребителей и сократили объем спроса. Вероятно, санкции также ударили по многим другим непродовольственным товарам, которые просто перестали поставляться в Россию и таким образом исчезли из потребительских корзин»,— говорит эксперт. Он отмечает, что «меняется само поведение потребителя, который сейчас сталкивается сначала с отсутствием товара в продаже, а затем переоценивает свою потребность в нем и обнаруживает, что готов полностью отказаться от покупки, ничего при этом не потеряв». «Сильно разогретые средствами маркетинга потребности потребителей на поверку оказываются не такими уж необходимыми и витальными»,— заключает господин Жарский.

Кирилл Антонов