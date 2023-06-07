В лагере «Краснодарская смена» в Анапе могут построить корпус для персонала

Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил рассмотреть строительство корпуса для персонала в здравнице «Краснодарская смена» в Анапе. Также по его поручению будет проработан вопрос ремонта санитарных комнат, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас в анапских здравницах «Краснодарская смена» и «Премьера» отдыхают около 1 тыс. школьников, в том числе из ДНР. По словам мэра, в «Премьере» созданы все необходимые условия для детей. Также в этом году школьников Краснодара принимает комплексный спортивно-оздоровительный центр «Ольгинка» в Туапсинском районе.

Этим летом пришкольные лагеря в 91 общеобразовательном учреждении Краснодара посетят более 15 тыс. детей. Первая смена началась 29 мая, вторая стартует с 26 июня. Обе длятся три недели. Еще более 1,2 тыс. подростков от 14 до 17 лет пойдут в 30 лагерей труда и отдыха. Смены проходят с 30 мая и 22 июня.

Татьяна Ручкина

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