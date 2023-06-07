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Коммерсантъ FM
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Совет федерации одобрил закон об упрощении трудоустройства подростков

Совет федерации одобрил закон, разрешающий подросткам старше 14 лет заключать трудовой договор для выполнения легкого труда без согласия органов опеки и попечительства. Это следует из перечня одобренных во время пленарного заседания инициатив. Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях 1 июня.

Из текста закона следует, что для трудоустройства подросткам старше 14 лет понадобится согласие одного из родителей или законного представителя. Изменения не касаются детей-сирот. Для их трудоустройства, как и прежде, понадобится согласие органов опеки.

Минтруд согласно с Минздравом определит список рекомендуемой для подростков работы. Несовершеннолетним разрешается работать только в свободное от учебы время. Законопроект разработали члены партии «Единая Россия». Они утверждали, что в условиях экономического санкционного давления на Россию доход подростка — «финансовая поддержка семьи».

Лусине Баласян

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