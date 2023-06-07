В Петербурге будут судить медсестру, чья 16-летняя пациентка лишилась руки

Следственный комитет по Санкт-Петербургу завершил расследование в отношении медсестры одной из городских детских больниц, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК РФ). Проходящая у нее лечение 16-летняя девочка лишилась руки из-за неправильного укола.

«Обвиняемая в марте 2022 года ненадлежащим образом осуществила оказание несовершеннолетней, 2006 года рождения, медицинской помощи, выразившейся в неосторожном введении в артерию правой руки потерпевшей лекарственного препарата, в результате чего последней были причинены повреждения»,— говорится в сообщении СК. В результате подростку пришлось ампутировать правую руку до предплечья.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд.

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