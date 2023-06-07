Долг вылетел в нефтетрубу

АО «Стройтрансгаз» (СТГ) обжалует отказ краевого арбитража во взыскании с ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (дочерняя компания НК «Роснефть») 130 млн руб. Сумма включает гарантийное удержание и пени по договору подрядных работ на магистральном нефтепроводе «Тихорецк-Туапсе-2». Ответчик отказывает в выплате, так как на трубопроводе обнаружены дефекты. В феврале суд частично удовлетворил требования СТГ, снизив сумму выплаты в десять раз, до 12,2 млн руб. Такое решение не устроило обе стороны, компании подали апелляционные жалобы. Юристы, оценивая перспективы спора, считают, что взыскиваемая сумма может быть скорректирована.



Нефтепровод протяженностью 247 км должен был обеспечить транспортировку сырья на Туапсинский НПЗ

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд приступил к рассмотрению жалоб участников процесса о взыскании задолженности по договору подрядных работ на магистральном нефтепроводе «Тихорецк-Туапсе-2». Истцом выступает АО «Стройтрансгаз» (генеральный подрядчик), ответчиком — ООО «РН-Краснодарнефтегаз» (заказчик). Третье лицо в судебном разбирательстве — АО «Черномортранснефть» (структура «Транснефти», оператор нефтепровода). Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, в 2011 году компании «Стройтрансгаз» и «РН-Краснодарнефтегаз» заключили договор на строительно-монтажные работы на участке магистрального нефтепровода «Тихорецк-Туапсе-2». Цена контракта составила 3,2 млрд руб.

Нефтепровод протяженностью 247 км должен был обеспечить транспортировку сырья на Туапсинский НПЗ. В декабре 2014 года во время запуска нефтепровода произошла его разгерметизация с последующим разливом нефти. Как сообщали СМИ, в результате аварии в реку Туапсе и в акваторию Черного моря попало около 8,4 кубометра нефтепродуктов. После Нефтепровод «Тихорецк-Туапсе-2» не был введен в эксплуатацию.

Согласно договору подряда, 5% от суммы затрат до подписания акта приемки объекта были зарезервированы за заказчиком. Генеральный подрядчик должен был получить эти деньги по истечении гарантийного срока — 11 декабря 2016 года. Отсутствие выплаты со стороны ООО «РН-Краснодарнефтегаза» и послужило основанием для обращения генподрядчика в Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК). Сумма требований составила 130 млн руб., из которых 118 млн руб. — основной долг, остальное — пени и проценты за пользование чужими деньгами.

Представители компании «РН-Краснодарнефтегаз» в суде ссылались на обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки на трубопроводе, стоимость устранения которых превышает на 35 млн руб. сумму удержанного резерва.

Вместе с тем в ходе строительно-технической экспертизы было установлено, что выявленные дефекты могли появиться, в том числе, в результате природных условий: данный район является сейсмоопасным, а после сдачи объекта произошли достаточно мощные землетрясения.

Осенью 2021 года АСКК вынес решение взыскать в пользу истца 76 млн руб.

Суд счел необходимым исключить стоимость устранения скрытых дефектов, выявленных при внутритрубной диагностике. «В материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства невозможности использования объекта только по вине подрядчика, а также доказательства принятых мер заказчиком по охране результата работ»,— отмечено в судебном акте.

ООО «РН-Краснодарнефтегаз» не смогло обжаловать решение АСКК в апелляционной инстанции, вместе с тем кассационный суд направил дело на новое рассмотрение.

В феврале 2023 года краевой арбитраж при повторном рассмотрении дела снизил сумму взыскания до 12,2 млн руб.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева отмечает, что разрешая спор, суд исследовал обстоятельства возникновения дефектов, а также степень вины истца и ответчика в возникновении данных дефектов. В результате суд установил, что часть дефектов возникла по вине подрядчика, АО «Стройтрансгаз», а часть дефектов возникла по обоюдной вине и подрядчика, и заказчика, ООО «РН-Краснодарнефтегаз» и в результате стихийных бедствии. Суд исключил из заявленной суммы требований стоимость устранения дефектов, возникших по вине подрядчика, и половину стоимости устранения дефектов, возникших по обоюдной вине подрядчика и заказчика.

«Исходя из текста решения, выводы суда о вине в возникновении дефектов и стоимости их устранения основаны на результатах судебных экспертиз. Вероятно, вышестоящие суды оставят комментируемое решение без изменения. В то же время апелляционный суд может иначе распределить ответственность за возникновение дефектов и изменить взыскиваемую сумму как в большую, так и в меньшую сторону, если установит, что дефекты или часть дефектов, вина за которые была распределена поровну между истцом и ответчиком, возникли исключительно по вине одного из них»,— комментирует госпожа Галеева.

Участники судебного процесса в момент подготовки материла на запросы «Ъ-Кубань» не ответили.

Наталья Решетняк

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