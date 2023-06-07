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Росимущество отправили в укрытия

Региональное управление ведомства обязали отремонтировать бомбоубежища в Уфе

Октябрьский райсуд Уфы, рассмотрев иск районного прокурора, обязал территориальное управление Росимущества по Башкирии принять на свой баланс три заброшенных, бесхозных бомбоубежища и определить обслуживающую организацию. Проверка защитных сооружений прокуратурой выявила, что укрытия требуют обновления. Суд обязал ответчика «обеспечить поддержание защитных сооружений в постоянной готовности к их использованию по назначению».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Октябрьский райсуд Уфы удовлетворил требования прокурора района и обязал территориальное управление Росимущества Башкирии включить три защитных сооружения гражданской обороны в Уфе в реестр федерального имущества, а также привести их в полную готовность к приему укрываемых.

Как указано в иске, во время проверки соблюдения законодательства о гражданской обороне прокуратура установила, что бомбоубежища эксплуатируются с нарушением свода правил и приказа МЧС России. В частности, первое убежище было принято в эксплуатацию в 1976 году, в настоящее время балансодержателя у него нет. Комиссия установила, что необходим капитальный ремонт помещений. Надзорное ведомство рекомендовало Росимуществу принять убежище на свой баланс и определить организацию, которая будет его обслуживать.

Второе бомбоубежище ввели в эксплуатацию в 1984 году. Оно находится на ответственном хранении.

Третье защитное сооружение было построено в 1983 году, на балансе не содержится, но его арендует коммерческая компания. Как и два предыдущих, бомбоубежище, по мнению прокуратуры, требует приведения в надлежащее состояние. И поскольку у него нет собственника, прокуратура рекомендовала рассмотреть вопрос о постановке объекта на баланс министерства земельных и имущественных отношений Башкирии.

Представитель управления Росимущества в судебном заседании участия не принимал.

Суд нашел обоснованными требования поддерживать защитные сооружения в состоянии постоянной готовности. Поскольку объекты гражданской обороны относятся к федеральной собственности, они подлежат включению в реестр федерального имущества.

В решении говорится, что Росимущество обязано «привести указанные защитные сооружения в полную готовность к приему укрываемых», обеспечить поддержание защитных сооружений в постоянной готовности к их использованию по назначению.

Вчера в теруправлении Росимущества на запрос «Ъ-Уфа» не ответили.

В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что информация о количестве защитных сооружений гражданской обороны и их состоянии относится к сведениям для служебного пользования. «Отметим, что Уфа располагает их достаточным количеством»,— подчеркнули в мэрии.

В прошлом году Росимущество выставляло на торги помещения бывшего бомбоубежища в Демском районе Уфы. Его приобрело АО «Уфимское агрегатное производственное объединение» (УАПО, входит в холдинг «Технодинамика» ГК «Ростех») по начальной цене 3,7 млн руб.

Влада Шипилова

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