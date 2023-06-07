Застройщика спустили с высоты на землю

Застройщик ЖК «Уфимский кремль» — ООО «Трест 7» — не смог добиться права возводить высотные дома в историческом центре города. На арендованном земельном участке компания собиралась построить две многоэтажки. Это стало невозможно из-за соседства с памятником культурного наследия — бывшей Усадьбы Сазоновых. Здание расположено напротив зоны застройки, рядом с ним разрешено строить объекты не выше семи метров. Застройщик попытался утвердить другие границы охраны памятника архитектуры, но получил отказ. Признать незаконными действия правительства и управления госохраны объектов культурного наследия не удалось. Арбитражный суд Башкирии в удовлетворении иска отказал. Восемнадцатый апелляционный суд не нашел причин для пересмотра решения. В «Тресте 7» сообщили, что не намерены подавать кассационную жалобу, их поддержали эксперты, отметив, что в этом нет никакого смысла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Застройщик «Уфимского кремля» не смог убедить суды обязать правительство Башкирии принять проект охранной зоны памятника

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Застройщик «Уфимского кремля» не смог убедить суды обязать правительство Башкирии принять проект охранной зоны памятника

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

ООО «Трест 7» не смогло обжаловать решение арбитражного суда Башкирии, который не стал признавать незаконным отказ республиканских властей утвердить новые границы зоны охраны памятника архитектуры «Усадьба Сазоновых» на улице Чернышевского. Компания возводит три дома ЖК «Уфимский кремль» напротив объекта культурного наследия.

В материалах арбитражного дела указано, что Минкульт России включил Усадьбу Сазоновых в реестр объектов культурного наследия в 2015 году. В 2016 году «Трест 7» получил разрешение на завершение в квартале первого дома и строительство еще двух. В 2018 году республиканское правительство утвердило границы зоны охраны памятника.

В 2021 году застройщик обнаружил, что близость памятника архитектуры накладывает на его деятельность ограничения. Застраиваемый участок находится в зоне регулирования застройки, где высота возводимых объектов капитального строительства не может превышать семи метров.

В марте 2021 года компания заказала новый проект зоны охраны объекта культурного наследия. Документацию разработало ООО «Санкт-Петербургская научно-реставрационная и проектная мастерская», проект прошел государственную историко-культурную экспертизу. В декабре 2021 года застройщик направил его в Башкультнаследие. Во время общественных обсуждений проекта в управление не поступило замечаний. В феврале 2022 года ведомство подготовило проект постановления, утверждающего новые границы охранной зоны, и направило его в республиканское правительство. При этом Башкультнаследие предложило рассмотреть проектную документацию «в рамках рабочей группы» из-за существенных ослаблений действовавших на тот момент ограничений в зоне охраны памятника.

В мае прошлого года компания отправляла в управление запросы о результатах рассмотрения нового проекта. В ведомстве сообщили, что считают акт государственной историко-культурной экспертизы и проект не в полной мере соответствующими требованиям законодательства. В связи с этим Башкультнаследие отозвало подготовленный проект постановления правительства об утверждении новых границ охраны памятника. В управлении пришли к выводу, что увеличение высоты застройки нарушит обеспечение сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовые связи.

В суде застройщик просил признать отзыв проекта постановления, утверждающего новую зону охраны, незаконным и обязать правительство рассмотреть его. Правительство ссылалось на законность и обоснованность принятого решения. Арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска, застройщик обжаловал решение в апелляции. В судебном заседании представитель компании заявил, что проект прошел правовую и антикоррупционную экспертизу отдела государственного надзора и правовой работы Башкультнаследия, и настаивал, что предложить изменить границы зон охраны объектов культурного наследия может любое лицо.

Апелляционная инстанция не нашла оснований для пересмотра ранее принятого решения.

В «Первом тресте», структурой которого является «Трест 7», сообщили, что обжаловать решение не намерены.

Руководитель башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина полагает, что решение апелляционной инстанции «принято с учетом баланса интересов общества и необходимости сохранения ценных элементов историко-градостроительной среды». «Отказ в удовлетворении заявления застройщика позволит соблюсти общее объемно-пространственное соответствие новых зданий и сооружений объектам исторической застройки квартала»,— отмечает она.

Управляющий партнер агентства «Барристер» Айдар Муллануров отмечает, что постановление апелляционной инстанции выглядит достаточно логичным. «Судебная практика по таким делам в стране еще только формируется. Застройщикам, как правило, не удается добиться принудительного изменения границы зоны охраны объекта культурного наследия, их меняют, если уполномоченный орган добровольно соглашается с выводами экспертизы, в противном случае изменения не провести,— считает он.— Как юрист, я понимаю, что строители не должны зависеть от субъективного усмотрения органа по охране памятников, практику нужно менять. Но как коренной уфимец, рад, что в изменении границ охраны конкретно этой усадьбы отказали, очевидно, что высотное строительство в этой части изменит облик старой Уфы».

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле отмечает, что застройщик изначально был осведомлен об ограничениях в связи с наличием здания объекта историко-культурного наследия. Поэтому намерение изменить условия зон охраны таких объектов уже после получения разрешений на строительство может быть расценено как желание получить большую выгоду от реализации проекта в ущерб культурно-историческому облику города.

Наталья Балыкова