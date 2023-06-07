«Росводоканал Краснодар» провел «Прямую линию» с жителями города

В течение часа руководители «Росводоканал Краснодар» отвечали на вопросы жителей города. Диалог с краснодарцами состоялся в онлайн-формате «Прямой линии» 7 июня при поддержке издания «Коммерсант». На вопросы абонентов ответили генеральный директор предприятия Дмитрий Павлюченко, коммерческий директор Павел Широков и директор по производству Станислав Гераськов. Также на мероприятие были приглашены краснодарские журналисты и популярные городские блогеры.

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

«Такой формат общения с населением мы сделали традиционным,— говорит генеральный директор «Росводоканал Краснодар» Дмитрий Павлюченко.— Ежегодно проводим несколько прямых линий на площадках ведущих СМИ, чтобы рассказать горожанам о текущей работе предприятия и ответить на их вопросы. Каждое обращение для нас важно, ставим его решение на контроль, специалисты предприятия формируют повестку работы для оперативного решения поступивших вопросов, а затем, после решения проблемы, обязательно фиксируем обратную связь от абонента».

Главная задача таких онлайн-коммуникаций — улучшение качества услуг для населения. Поэтому все телефонные звонки фиксируются, формируется список поручений гендиректора предприятия, исполнение которых контролируется во время рабочих поездок по адресам. Так, уже запланированы выезды на улицы Ставропольскую, Рождественскую набережную, Тургенева, Симферопольскую, пос. Красный Хуторок и другие.

Справка о компании Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.

Читайте нас в Telegram

krasnodar.rosvodokanal.ru