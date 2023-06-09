Борьба за долголетие и молодость

Если старость, а затем и смерть — нечто неотвратимое, другое дело — преждевременная старость. На наших глазах люди быстро, слишком рано стареют.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Санько Галина / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Санько Галина / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Подобно тому, как изнашивается машина,— изнашивается живое тело, перестает работать. Испортился какой-нибудь рычажок, засорились колесики — машина стала.

Так и жизнь. Но ответить подобным образом на вопрос о старости — значит, сказать очень мало. Одряхление, засорение организма — общие фразы, мало объясняющие дело.

Ученый Мечников еще в прошлом столетии выступил со своей так называемой фагоцитарной теорией старости. Причину старости Мечников видел в отравлении организма особыми ядами. Яды эти вырабатываются в кишечнике живущими там бактериями-паразитами. Они являются внутренними врагами, постепенно разрушающими организм. С ними можно бороться, утверждает Мечников. Он рекомендует искусственно разводить в кишечнике так называемые молочнокислые бактерии, которые борются и частично убивают кишечных паразитов. Но яд кишечных бактерий — лишь одна из причин старости.

В организме существуют аппараты, регулирующие и направляющие жизнь,— железы. Железы вырабатывают особые соки — гормоны. Есть железы, выделяющие полезные или вредные вещества наружу (сальные, потовые, слюнные), а есть железы так называемой внутренней секреции. Выделяемые ими гормоны кровь разносит по организму. Они влияют на рост тела, рост костей в длину, рост мозга, умственное развитие организма.

Расцвет юности создает половая железа. Возможно ли восстановить юность? Лишь в наши дни ученые приблизились к решению этой загадки. Им удалось сначала с помощью опытов над животными, затем над человеком привить половую железу. Пожилому человеку «приживалось» яичко, например, от обезьяны. И что же — возвращались силы, восстанавливались прежние силы и живость, появлялся хороший аппетит, увеличивался вес тела.

Пока опыты с омоложением немногочисленны. Но недалек день, когда можно будет сказать: мечта претворилась в жизнь, жизнь стала длиннее и красивее.

Статья об омоложении, подписанная «Гр. Гр-ив», была опубликована в газете «Гудок» 15 марта 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев