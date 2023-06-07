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В василеостровской спецшколе нашли несовместимые с работой нарушения

Трудовая инспекция считает, что всех сотрудников оскандалившегося учреждения нужно отстранить

Государственная инспекция по труду в Санкт-Петербурге (ГИТ) нашла в василеостровской коррекционной школе, педагоги которой проходят по делу об истязании воспитанников, ряд нарушений, из-за которых все сотрудники могут быть отстранены от работы. Адвокат пострадавших семей Никита Сорокин также намерен добиться проверки других образовательных учреждений района, так как считает, что такое количество проблем только в одной школе вызывает вопросы к остальным.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 4 Василеостровского района

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 4 Василеостровского района

Фото: gov.spb.ru

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 4 Василеостровского района

Фото: gov.spb.ru

После прокурорской проверки в коррекционной школе №4 в Василеостровском районе, где в действиях педагогов по отношению к ученикам нашли уголовный состав по статьям за истязание (ст. 117 УК РФ) и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ), петербургский ГИТ выявил ряд нарушений, которые ставят под сомнение пригодность сотрудников для работы с детьми. В частности, после проверки документов инспекторы установили, что предварительные и периодические медицинские осмотры в спецшколе не проводились, а это значит, что все работники ГБОУ в настоящее время подлежат отстранению, сообщили в Инспекции труда СЗФО.

Почему правоохранительные органы заинтересовались спецшколой №4 в Василеостровском районе

Проверяющие также выяснили, что одна из участниц инцидента со школьниками работала учителем, однако не была официально оформлена на протяжении 19 лет — с 2004 года. Аналогичные претензии возникли и к специалисту по охране труда в ГБОУ, который, помимо этого, занимает 0,25 ставки, вместо выделенных в штатном расписании 0,75. Другие нарушения связаны отсутствием средств индивидуальной защиты и ознакомления с условиями труда.

В разговоре с «Ъ-СПб» адвокат Никита Сорокин, представляющий интересы родителей пострадавших школьников, заявил, что собирается добиться проверки исполнения обязанностей руководством отдела образования Василеостровского района. «Чтобы устроить сегодня ребенка в школу, требуется куча бумаг, включая различные медицинские справки, без которых его просто не допустят к учебе, а тут работники без санитарных книжек и трудовых договоров!» — отметил он. По мнению господина Сорокина, если в требующей особого внимания спецшколе №4 до скандального инцидента не было надлежащих проверок, то сколько еще таких же учреждений в этом районе, задается вопросом юрист. В василеостровском отделе образования отказались давать какие-либо комментарии, посоветовав обратиться в саму администрацию района. Там, в свою очередь, отправили в пресс-службу, однако на момент публикации дозвониться до нее в течение продолжительного времени так и не удалось. Как рассказала «Ъ-СПб» мама пострадавшего ребенка Ольга Петросян, ранее в районной управе назначили встречу с родителями, однако конкретных сроков пока нет.

24 мая Следственный комитет России возбудил уголовное дело об истязании по результатам доследственной проверки в коррекционной школе №4. Основанием стали жалобы семей учеников на нарушение прав и недопустимое поведение педагогов по отношению к детям. Следом прокуратура инициировала еще одно разбирательство в отношении учреждения, касающееся ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних работниками образовательной организации.

Андрей Кучеров

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