Подиумные подсказки

Наступило лето, а значит пришло время вспомнить показы и тренды с подиумов. Недели моды в Париже и Милане еще полгода назад показали гостям и зрителям, на что ставили дизайнеры при создании весенне-летних коллекций. Ассиметричный крой, деним и многое другое — мы собрали главные тренды этого сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Карманы

Само по себе наличие карманов вряд ли можно назвать трендом. Однако многие дизайнеры в этом сезоне решили создать микс между функциональностью и стилем в своих коллекциях и сделали на карманах особенный акцент. Кто-то поместил их на брюки с внешней стороны, представив вариацию карго. Другие нашили карманы прямо на платья. Чтобы уж точно ничего не потерять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Miu Miu, Louis Vuitton, Fendi

Фото: East News Miu Miu, Louis Vuitton, Fendi

Фото: East News

Банты

Художники решили в этом сезоне обратиться к традиционно женским мотивам в одежде. Dries Van Noten добавил в свою коллекцию вещи, украшенные розочками. Другие дизайнеры — например, Loewe — украсили линейку бантами. И то, и другое в этом сезоне будет актуально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Dries Van Noten, Loewe, Richard Quinn

Фото: East News Dries Van Noten, Loewe, Richard Quinn

Фото: East News

Деним

Говоря о мужских трендах, мы уже отмечали, что в подиумных коллекциях снова появился тренд на двойной деним — джинсы и рубашка или куртка из денима одного и того же оттенка. В плане женской моды этот тренд чуть шире и охватывает все вещи и аксессуары из джинсовой ткани. Юбки, платья, сумки и другие приветы из ранних 2000-х сейчас будут очень кстати.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Marc Jacobs, Tommy Hilfiger, Bally

Фото: East News Marc Jacobs, Tommy Hilfiger, Bally

Фото: East News

Серебро

Летние тренды традиционно включают в себя яркие цвета и оттенки, а также цветочные или морские принты — это классика, которая подразумевается по умолчанию. В этом сезоне некоторые дизайнеры обратили внимание на нетипичный для лета цвет — серебристый. Платья, топы и аксессуары оттенка металлик в начале года появились на подиуме, а летом появятся на улицах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Gucci, Giorgio Armani, Givenchy

Фото: East News Gucci, Giorgio Armani, Givenchy

Фото: East News

Гранж

Золотое правило моды — она циклична. Большинство трендов уже когда-то были в моде и скорее всего вернутся снова. Именно это случилось с гранжем. Направление в музыке и стиле из 1990-х, которое подарило нам группу Nirvana, рваные джинсы и клетчатые фланелевые рубашки, снова возвращается. Причем с теми же составляющими. Разве что, к сожалению, без Nirvana.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Bottega Veneta, Rick Owens, Stella McCartney

Фото: East News Bottega Veneta, Rick Owens, Stella McCartney

Фото: East News

Русалки

С выходом нового фильма о приключениях Русалочки тренд на морскую тематику стал еще актуальнее. Однако речь не о классических принтах с якорями или тельняшках. Переливающиеся, блестящие и струящиеся ткани возвращают к сказочным мотивам и идеально подходят для вечеринки на открытом воздухе в каком-нибудь прибрежном городке. Разумеется, рядом с пляжем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Tom Ford, Valentino, Blumarine

Фото: East News Tom Ford, Valentino, Blumarine

Фото: East News

Илья Петрук