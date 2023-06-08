Подиумные подсказки

Наступило лето, а значит пришло время вспомнить показы и тренды с подиумов. Недели моды в Париже и Милане еще полгода назад показали гостям и зрителям, на что ставили дизайнеры при создании весенне-летних коллекций. Ассиметричный крой, деним и многое другое — мы собрали главные тренды этого сезона.
Карманы
Само по себе наличие карманов вряд ли можно назвать трендом. Однако многие дизайнеры в этом сезоне решили создать микс между функциональностью и стилем в своих коллекциях и сделали на карманах особенный акцент. Кто-то поместил их на брюки с внешней стороны, представив вариацию карго. Другие нашили карманы прямо на платья. Чтобы уж точно ничего не потерять.
Miu Miu, Louis Vuitton, Fendi
Фото: East News
Банты
Художники решили в этом сезоне обратиться к традиционно женским мотивам в одежде. Dries Van Noten добавил в свою коллекцию вещи, украшенные розочками. Другие дизайнеры — например, Loewe — украсили линейку бантами. И то, и другое в этом сезоне будет актуально.
Dries Van Noten, Loewe, Richard Quinn
Фото: East News
Деним
Говоря о мужских трендах, мы уже отмечали, что в подиумных коллекциях снова появился тренд на двойной деним — джинсы и рубашка или куртка из денима одного и того же оттенка. В плане женской моды этот тренд чуть шире и охватывает все вещи и аксессуары из джинсовой ткани. Юбки, платья, сумки и другие приветы из ранних 2000-х сейчас будут очень кстати.
Marc Jacobs, Tommy Hilfiger, Bally
Фото: East News
Серебро
Летние тренды традиционно включают в себя яркие цвета и оттенки, а также цветочные или морские принты — это классика, которая подразумевается по умолчанию. В этом сезоне некоторые дизайнеры обратили внимание на нетипичный для лета цвет — серебристый. Платья, топы и аксессуары оттенка металлик в начале года появились на подиуме, а летом появятся на улицах города.
Gucci, Giorgio Armani, Givenchy
Фото: East News
Гранж
Золотое правило моды — она циклична. Большинство трендов уже когда-то были в моде и скорее всего вернутся снова. Именно это случилось с гранжем. Направление в музыке и стиле из 1990-х, которое подарило нам группу Nirvana, рваные джинсы и клетчатые фланелевые рубашки, снова возвращается. Причем с теми же составляющими. Разве что, к сожалению, без Nirvana.
Bottega Veneta, Rick Owens, Stella McCartney
Фото: East News
Русалки
С выходом нового фильма о приключениях Русалочки тренд на морскую тематику стал еще актуальнее. Однако речь не о классических принтах с якорями или тельняшках. Переливающиеся, блестящие и струящиеся ткани возвращают к сказочным мотивам и идеально подходят для вечеринки на открытом воздухе в каком-нибудь прибрежном городке. Разумеется, рядом с пляжем.
Tom Ford, Valentino, Blumarine
Фото: East News