Казака Кубани, участвовавшего в СВО, посмертно наградили орденом Мужества

Казака Новоберезанского хуторского общества Кореновского РКО Василия Лугового, получившего ранение в ходе спецоперации, посмертно наградили орденом Мужества за отвагу и самоотверженность. Он являлся командиром взвода одной из воинских частей, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

Василий Луговой занимался в казачьем военно-спортивном клубе «Медведь» Новоберезанского ХКО, которым руководит его отец, заматамана Кореновского РКО по спорту Сергей Луговой. Летом 2022 года Василий Луговой окончил военное училище в Новосибирске и отправился в зону СВО. Он выполнял боевые задачи на Запорожском направлении.

В начале февраля 2023 года в ходе боевых действий в районе села Малые Щербаки Васильевского района он получил тяжелое осколочное ранение. Его отправили на лечение в госпиталь Севастополя, однако к концу месяца мужчина скончался. Его похоронили в станице Березанской Выселковского района, где он проживал.

Татьяна Ручкина

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