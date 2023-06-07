В ХМАО на 8 июня объявили штормовое предупреждение

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) на 8 июня объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра, сообщили в Telegram-канале МЧС округа. Местами ожидается порывы ветра до 15-20 м/с.

По данным МЧС, ночью сильные дожди и ветер ожидаются в Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Сургуте, и Когалыме. Днем — в Нижневартовске, Мегионе, Радужном, Покачах, Лангепасе.

По данным гидрометцентра, 8 июня на территории округа минимальная ночная температура составит +8 градусов, а максимальная дневная — +20 градусов.

Полина Хабарова

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