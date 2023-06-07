Самарская область вошла в число регионов-лидеров по числу выданных автокредитов в ВТБ

Самарская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по числу выданных автокредитов в банке ВТБ в мае текущего года. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Всего за отчетный период в регионе было оформлено 280 автозаймов на 290 млн руб., что на 20% выше результата за апрель и в 5,5 раз превышает итоги мая 2022 года. Это рекордные показатели для региона, начиная с 2021 года. В общей сложности за пять месяцев ВТБ в Самарской области выдал около 900 автокредитов на 900 млн руб.

По оценке банка, в мае российские кредитные организации выдали физлицам на покупку транспортных средств около 116 млрд руб., что стало самым высоким показателем в истории рынка.

Евгений Чернов