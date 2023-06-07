На Кубани в 2023 году откроют школы на 18 тысяч мест

До конца 2023 года в Краснодарском крае по нацпроекту «Образование» откроют 19 школ на 18 тыс. мест. Семь из них планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации региона.

В этом году на базе краевого Центра развития одаренности также заработает региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи по модели «Сириуса». В нем наставники будут развивать интеллектуальный потенциал и творческие способности школьников.

В сельских школах откроют 67 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», а в Лабинском районе заработает детский технопарк «Кванториум». В этом году в семи сельских школах капитально отремонтируют спортзалы, в 41 — обновят компьютерное оборудование, а в трех коррекционных — материально-техническую базу.

Татьяна Ручкина

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