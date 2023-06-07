Вода утекла с Урала

Из-за продолжительной жаркой погоды наблюдается обмеление таких уральских рек, как Исеть, Пышма, Ница и других. В частности, из-за того, что обмелела река Тура, губернатор Тюменской области Александр Моор ввел в регионе режим повышенной готовности. Для того чтобы обеспечить водой Екатеринбург, пришлось использовать водохранилище в Челябинской области. По мнению экспертов, ситуация с засухой угрожает урожаю сельскохозяйственных культур.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для компенсации почвенной засухи необходимы обильные осадки в течение одной-двух недель

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Для компенсации почвенной засухи необходимы обильные осадки в течение одной-двух недель

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным сервиса Allrivers.info, уровень реки Исеть на 6 июня составил минус 98 см над нулем поста (гидропост находится в городе Далматово Курганской области). Самый низкий показатель был зафиксирован 11 мая — уровень воды опустился на 150 см над нулем поста (18 мая). В реке Пышма (по гидропосту в селе Богандинское Тюменской области) на 6 июня уровень воды составляет минус 54 см над нулем поста. В реке Тура вода опустилась на 20 см над нулем поста (по гидропосту в городе Тюмень).

В связи с обмелением Туры губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима повышенной готовности. Он предполагает непрерывный мониторинг за гидрометеорологической и гидрологической обстановкой на Туре и обеспечение бесперебойного предоставления населению коммунальных услуг.

В Свердловской области, откуда течет Тура, подтвердили проблемы с наполнением водоемов, но, впрочем, пока считают ситуацию штатной.

«Критической ситуации в городе нет. Вода отошла от берегов, ее уровень упал, но не критически, примерно на 2 метра»,— рассказал «Ъ-Урал» мэр Верхотурья Алексей Лиханов. По его словам, воды не хватает в колодцах, потому что она не успевает набираться. Однако в колонках питьевая вода есть.

Возникли проблемы с водоснабжением Екатеринбурга. Учитывая низкий уровень воды в Волчихинском и Верхнемакаровском водохранилищах, городской Водоканал с 1 июня начал перекачивать ее из Челябинской области — Нязепетровского водохранилища. «На сегодняшний день дефицит воды составляет 127 млн куб. м. Именно этот объем планируется восполнить при помощи перекачки»,— пояснила «Ъ-Урал» начальник службы по связям с общественностью ЕМУП «Водоканал» Екатерина Коварина. По ее словам, процесс перекачки технологически сложный и имеет высокие затраты на электроэнергию, которая обеспечивает насосы, перекачивающие воду через горный хребет. Стоимость перекачки воды составляет около 45 млн руб. в месяц.

Причинами обмеления рек эксперты называют жаркую погоду и малоснежную зиму. Средняя температура в мае превысила норму (+12,2) на 4,2 градуса — это второй из самых жарких майских месяцев за всю историю наблюдений, говорится в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Максимальная температура в мае составила +32,8 градусов (28 мая). При этом месяц стал самым «сухим» в истории наблюдений на городской метеостанции — выпало осадков 0,5 мм (норма — 47 мм).

«За 11 месяцев — с июля 2022 года по май 2023-го — осадков выпало чуть больше 55% климатической нормы Екатеринбурга. Обычно летняя засуха компенсируется зимними осадками. Но минувшей зимой в декабре — январе выпало примерно 2/3 от нормы. К началу марта запас воды в снежном покрове составлял 70–80% от среднемноголетнего значения»,— рассказал о причинах засухи создатель telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин. Он добавил, что этой весной снежный покров быстро сошел, а исключительное тепло в конце марта привело к оттаиванию верхних слоев почвы. В результате талая вода в основном ушла в грунт, а не в водоемы. По словам господина Пулина, для компенсации почвенной засухи необходимы обильные осадки в течение одной-двух недель суммарным количеством до 50–80 мм.

Ситуация с засухой угрожает урожаю сельскохозяйственных культур, хотя изначально условия для сева весной 2023 года складывались благоприятно. «Отсутствие осадков на фоне аномально жаркой погоды в сочетании с ветром привело к формированию суховеев и к иссушению верхнего слоя почвы, ухудшению условий формирования всходов яровых культур»,— пояснила начальник ФГБУ «Уральское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» Галина Сердюк. Она добавила, что ухудшились условия укоренения, кущения яровых хлебов, наблюдалось поражение их вредителями и болезнями.

Анастасия Таначева