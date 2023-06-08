«Пермцветмет» ушел в убыток после рекордных доходов в позапрошлом году

ООО «Пермцветмет» раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества составила 4,2 млрд руб., чистый убыток — 131,2 млн руб. Предыдущий год «Пермцветмет» завершил с рекордной выручкой 5,7 млрд руб. и чистой прибылью 468,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Предприятие «Пермцветмет» основано в 1965 году. Занимается производством вторичных алюминиевых сплавов. Общество контролируется бизнесменом Алексеем Журавлевым и ООО «Алюмет». Сейчас владельцы этого ООО не раскрываются, ранее оно принадлежало господину Журавлеву и американской компании Maltese Investors LLC.