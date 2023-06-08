Партнер Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Дарья Перковская — о трансформации отрасли

Рынок аудита, как и, пожалуй, все отрасли российской экономики, ощутил влияние событий 2022 года. И если в прошлом году состояние участников рынка было в некотором роде шоковым, когда решения необходимо было принимать здесь и сейчас и времени на вдумчивый и тщательный предварительный анализ просто не было, то текущий год уже позволяет сделать более или менее определенные выводы и предположить дальнейший вектор развития. Хотя бы на среднесрочную перспективу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Партнер по аудиту и консалтингу Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Дарья Перковская

Партнер по аудиту и консалтингу Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Дарья Перковская



Регуляторные новшества

Рынок аудита наконец вступил в активную фазу реформы. Формируемые реестры аудиторских организаций, имеющих право проводить проверки общественно значимых организаций (ОЗО) и ОЗО на финансовом рынке, а также уточнение требований к минимальной численности аудиторов в аудиторской компании внесли существенные изменения в структуру отрасли. По данным СРО аудиторов «Ассоциация “Содружество”», количество компаний за 2022-й сократилось и продолжает снижаться в текущем году как вследствие процессов слияния для выполнения требований к вступлению в реестры, так и в связи с уходом некоторых игроков. Такое укрупнение можно расценивать в качестве позитивной трансформации: усиление контроля позволит повысить прозрачность аудиторской отрасли, а укрупнение штатов и пересмотр методологии самими игроками рынка определенно отразятся на качестве проводимых проверок и, соответственно, на степени доверия к аудиторам со стороны заказчиков.

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» как раз сейчас проходит процедуру включения в реестры. Процесс действительно сопряжен с рядом сложностей, как минимум связанных с глубиной и тщательностью предварительной проверки. Однако и к самим общественно значимым организациям предъявляются повышенные требования, поэтому совершенно справедливо требовать и от их аудиторов соответствия самым высоким стандартам, чтобы избежать возможных негативных сценариев в будущем.

Конечно, говоря о регуляторных новшествах, нельзя не отметить подписание закона о ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое позволит снизить административные и трансакционные издержки при проведении проверок компаний из стран—участниц ЕАЭС. И хотя это действительно важный шаг на пути к созданию единого экономического пространства, все еще стоит вопрос о гармонизации стандартов аудиторской деятельности.

Изменение структуры заказчиков и запросов

В числе основных последствий для отрасли, несомненно, стоит отметить также изменения в структуре клиентов и трансформацию их запросов. Так, в отношении аудита мы фиксировали рост интереса к инициативным проверкам, связанным с необходимостью получения объективных данных о состоянии компании в кризисный период для принятия управленческих решений. Уход зарубежных игроков с российского рынка стимулировал перераспределение спроса, некоторые наши клиенты отметили существенное увеличение количества заказов, что привело к повышению финансового результата по итогам года, даже несмотря на первичное шоковое состояние рынка в первой половине 2022 года. Подобный стремительный рост следует тщательно контролировать, что повысило интерес к финансовому консалтингу и аудиту.

Еще одной категорией клиентов, заинтересованных в достоверной отчетности, являются исполнители государственного заказа и государственного оборонного заказа. В частности, это связано с усилением контроля за расходованием бюджетных средств. При этом, учитывая политику поддержки отечественного бизнеса и расширение доступа к госзаказам, количество таких клиентов постепенно возрастает.

Однако рост спроса со стороны некоторых категорий заказчиков компенсировался сокращением количества компаний, ранее стабильно проводивших аудит. Так, например, в силу снижения финансовых показателей некоторых компаний, в выручке которых существенную долю составлял экспорт, аудиторские процедуры стали для них необязательными.

Актуальные направления

Нестабильная экономическая ситуация выводит на первый план вопросы владения объективной информацией о текущем состоянии бизнеса и оперативного доступа к ней. Сейчас у бизнеса немало возможностей для развития: широкий спектр мер государственной поддержки — как регуляторных, так и связанных непосредственно с госфинансированием, отраслевые и территориальные льготы и преференции, возможность перевода бизнеса в низконалоговые зоны — ОЭЗ, ТОР и пр. Применение таких мер требует от компании, во-первых, серьезной предварительной подготовки, во-вторых, максимально прозрачного ведения учета и, в-третьих, в некоторых случаях формирования дополнительных отчетов.

Интерес к подобным консалтинговым проектам стал расти во второй половине 2022 года и сохраняется сегодня в основном у промышленных компаний. Среди ключевых потребностей — подготовка бизнес-планов и финансовых моделей, финансовое структурирование, анализ ниш и рынков сбыта, предынвестиционный анализ.

Вместе с тем перед бизнесом сегодня стоят задачи, связанные с повышением эффективности внутреннего контроля и усилением безопасности собственных активов, в том числе запасов, которые используются в производстве и обеспечивают стабильность работы. На фоне ухода иностранного бизнеса, удлинившихся цепочек поставок и, как следствие, существенно возросших цен на привычные материалы, комплектующие и сырье наши клиенты были заинтересованы в повышения эффективности управления запасами, анализе текущих производственных возможностей и выборе новых надежных поставщиков.

Несмотря на существенную трансформацию экономических условий и резко изменившуюся структуру рынка, российский бизнес, накопивший определенную гибкость за последние годы, продолжает адаптироваться к новым реалиям и даже успешно развиваться. Так что отсутствие работы аудиторам точно не грозит.