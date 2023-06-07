На строительство плотины на реке Кундрючья в Ростовской области выделено 68 млн рублей

Управление имущественно-земельных отношений Красносулинского района Ростовской области объявило поиск подрядчика для строительства гидротехнических сооружений плотины Соколовского водохранилища на реке Кундрючья. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Стоимость контракта составляет 68 млн руб.

Согласно прилагаемой документации, подрядчику предстоит возвести сооружения до 31 октября. Дамба будет временной, и будет иметь задвижки для паводкового сброса.

Конкурс завершился 30 мая, данные победителя не разглашаются. Однако, в системе содержится информация, что определение поставщика приостановлено по жалобе.

Анастасия Назарова