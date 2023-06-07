«Могилевлифтмаш» запустит производство в Краснодарском крае

ОАО «Могилевлифтмаш» планирует запустить производство лифтов в Краснодарском крае. Возможности и перспективы проекта обсудили премьер-министра Республики Беларусь Роман Головченко и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В 2023 году по программе капитального ремонта в Краснодарском крае установят 30 лифтов. Поэтому, подчеркивает господин Кондратьев, регион заинтересован в сотрудничестве с белорусским производителем. Также губернатор выразил уверенность в расширении сотрудничества и по другим сферам, в частности, продуктовой.

Олег Исаев

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