Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и ущербе «Газпром межрегионгаз Тамбову»

В Мичуринске Тамбовской области возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) против фактического руководителя и бенефициара компании, нарушившей обязательств по оплате природного газа. Об этом сообщили в прокуратуре.

Имя фигуранта и название его компании не раскрываются. Какое именно ведомство возбудило дело, также не уточняется.

По версии следствия, глава компании «вопреки требованиям законодательства о газоснабжении» и условиям договоров поставки газа за четыре месяца направил более 17 млн руб., предназначенных ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», на счета аффилированных организаций «для использования в их финансово-хозяйственной деятельности», а также себе лично «под предлогом возврата займов». Это привело к причинению имущественного ущерба поставщика газа.

О претензиях силовиков к мичуринским чиновникам читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Следователи выгребли на "Кофейные берега"».

Иван Недокопов

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