Светлоярское озеро в Нижнем Новгороде очистят от мусора

Озеро в Светлоярском парке начнут очищать от мусора в выходные 10-11 июня, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Работы продлятся до осени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Нижнего Новгорода Фото: администрация Нижнего Новгорода

Подрядчику предстоит удалить илистые отложения, очистить 24 тыс. кв. м дна и 5,6 тыс. кв. м береговой полосы, обновить 3,2 тыс. кв. м песчаных покрытий на берегу, рассказал мэр.

Светлоярский парк благоустраивали в несколько этапов по программе «Формирование комфортной городской среды», работы завершились в 2020 году. В этом году у озера установили дополнительную раздевалку, навес и развесили гамаки.

Анастасия Еремина