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На Ставрополье введен режим ЧС на пяти территориях из-за ливней

На территории Ставрополя, Пятигорска, Изобильненского, Туркменского и Предгорного округов введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обильными осадками. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Владимир Владимиров. Глава края сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Это позволит нам начать работу по проведению выплат людям – по 10 тыс. руб. и по 50 тыс. и 100 тыс. руб. – в случае частичной или полной утраты имущества, соответственно»,— написал Владимир Владимиров.

Глава региона отметил, что власти ждут получения списков пострадавших от муниципальных властей.

Анастасия Назарова

Анастасия Назарова

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