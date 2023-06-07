На Ставрополье введен режим ЧС на пяти территориях из-за ливней

На территории Ставрополя, Пятигорска, Изобильненского, Туркменского и Предгорного округов введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обильными осадками. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Владимир Владимиров. Глава края сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Это позволит нам начать работу по проведению выплат людям – по 10 тыс. руб. и по 50 тыс. и 100 тыс. руб. – в случае частичной или полной утраты имущества, соответственно»,— написал Владимир Владимиров.

Глава региона отметил, что власти ждут получения списков пострадавших от муниципальных властей.

Анастасия Назарова

Анастасия Назарова