Российские брокеры не вписались в ITS

Казахстанская ITS отказалась работать с российскими брокерами и бумагами. Площадку иронично называли Петербургско-Казахстанской биржей и возлагали на нее большие надежды. СПБ Биржа даже предоставила ей свои технологии. Аналитики полагали, что инвестхаб откроет россиянам доступ к иностранным бумагам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Это не в нашей бизнес-модели, мы не будем привлекать российских брокеров»,— заявил председатель правления ITS Чингиз Канапьянов. И это объяснимо, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский. Сотрудничество с Россией создает санкционные риски, отмечает он: «Меня всегда поражало в некоторых инвестиционных банкирах и брокерах нежелание учитывать политический контекст, который в такой ситуации оказывается решающим.

Понятно, что Казахстан, во-первых, проводит многовекторную экономическую политику исторически. Во-вторых, он находится в тесной экономической — в том числе это касается фондового рынка — зависимости от Китая и смотрит на его поведение. А КНР при активном сотрудничестве с Россией, наращивании торгового оборота чувствительно относится ко вторичным санкциям.

В этом отношении понятно, что Казахстан опасается вторичных санкций, и в ситуациях, когда это некритично для его экономики, предпочитает перестраховаться. Мы видели, например, в прошлом году, как некоторые российские бизнесы переезжали в Казахстан, но в данном случае есть новая площадка, она казахстанская, заходит на новый для себя рынок на фоне возможных вторичных санкций. То есть сейчас для нее это большой риск. Может быть, через некоторое время это изменится».

Работа с казахстанскими структурами даже через серые схемы, если это возможно, — неподходящий сценарий, отметил глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Бывшие советские республики готовы работать с Россией по серым схемам, потому что это очень выгодно. И никто не готов работать по белым.

Рынок ценных бумаг либо прозрачный и открытый, либо его нет.

В России крайне цивилизованная фондовая индустрия. Московская биржа после всех ударов осталась большой по мировым меркам площадкой, на ней государство занимает деньги через ОФЗ, что вообще очень редкое явление, то есть это крайне цивилизованная индустрия. И вот как перейти от этого к серым схемам, я слабо представляю».

В самом Казахстане необходимость собственной биржи объясняют в том числе географией: по местному времени американский рынок открывается поздно ночью. Инвесторам приходится подключаться к иностранным брокерам, что не так удобно.

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Иван Корякин