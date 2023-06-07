На Дне города в Сургуте 12 июня выступит Александр Маршал

В Сургуте (ХМАО-Югра) на Дне города и Дне России 12 июня выступит Александр Маршал, сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Филатов. Выступление начнется в 19:00 на центральной площади города на пересечении пр. Ленина и ул. Университетской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам Андрея Филатова, Александр Маршал представит программу, в которую войдут лучшие песни. Вход на концерт свободный. В праздничную программу войдут более 20 мероприятий.

По данным городской администрации, в городском парке культуры и отдыха с 10:00 начнется марафон «Дети рулят», где дети будут соревноваться друг с другом на велосипедах и самокатах. В 12:00 начнется концертная программа «Город на Оби». С 14:00 до 18:00 на площадке у галереи современного искусства «Стерх» состоится арт-фестиваль «Рыбное место», который объединит музыку, живопись и современное искусство.

С 08:00 до 23:00 12 июня будет ограничено движение транспорта на участке от перекрестка ул. Университетская-Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом.

Полина Хабарова

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