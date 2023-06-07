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В Краснодарском крае в 2023 году спрос на IТ-ипотеку вырос на 20%

Весной 2023 года Кубань вышла в лидеры среди регионов России по спросу на IТ-ипотеку. Данный показатель вырос на 20%. В частности, в Краснодарском крае выдали 271 кредит на сумму более 2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Основной причиной, как подчеркивает руководитель департамента информатизации и связи администрации Краснодарского края Станислав Завальный, является благоприятный климат. Также по новым условиям кредитования был снижен уровень заработной платы, расширены возрастные рамки и увеличен список аккредитованных компаний.

Ипотека для IТ-специалистов выдают до 30 лет. Заявку необходимо подать до конца 2024 года.

Олег Исаев

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