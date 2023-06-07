В Челябинске СК проверяет информацию об отходах в реке Миасс

Следственные органы Челябинской области проводят проверку по информации о загрязнении реки Миасс в региональном центре. Сведения о твердых отходах в водоеме размещены в социальных сетях, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

В рамках доследственной проверки сотрудники СК установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, обязанных следить за чистотой реки Миасс.

Фотография грязной реки с сообщением была опубликована 6 июня в группе «А.Л. Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». «Уже несколько дней по течению плывет какая-то черная масса, отходы, несколько дней в реку сливают непонятную жижу. Алексей Леонидович, очень вас просим не оставлять это без внимания»,– написала горожанка. По ее словам, фотография была сделана в районе улицы Черкасской.

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