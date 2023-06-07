Власти объяснили звук взрыва над Краснодаром переходом самолета на сверхзвук

Причиной громкого звука, похожего на взрыв, который слышали жители Краснодара, снова стало преодоление самолетом звукового барьера. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

«По данным ЕДДС г. Краснодара, информация о хлопках, взрывах, разрушениях и пострадавших в службу не поступала»,— отметили в оперштабе.

В воскресенье, 4 июня, жителей Краснодара напугал похожий звук взрыва. Тогда власти также назвали вероятной причиной преодоление самолетом звукового барьера.

Татьяна Ручкина

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