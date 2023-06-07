Троих жителей Ижевска осудили за расклейку стикеров с нацистской символикой

В столице Удмуртии суд вынес приговор в отношении местных жителей в возрасте 19, 20 и 24 лет. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона, молодых людей признали виновными в публичной демонстрации нацисткой символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, 20 мая около 23:00 ижевчане расклеивали на фонарных столбах стикеры с нацистской символикой. Место преступления стал лестничный переход около дома по ул. М. Горького.

Свою вину молодые люди признали, а также раскаялись. Суд признал молодых людей виновными и назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. руб.