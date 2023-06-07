При поддержке атомщиков в Нововоронеже открыт памятник великому русскому поэту Александру Пушкину

6 июня 2023 года, в Пушкинский день, когда в России и на международном уровне отмечается День русского языка, на главной площади г. Нововоронежа состоялось торжественное открытие арт-объекта «Скамья Пушкина», посвященного великому русскому поэту Александру Пушкину.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

«Я очень рад, что память великого русского поэта мы увековечили в бронзе. Жители и гости нашего города смогут присесть на скамейку с Александром Сергеевичем Пушкиным, вспомнить строчки любимых стихотворений, сфотографироваться, а также потереть на удачу книгу, которую держит в своей руке поэт», - сказал и.о. главы администрации городского округа город Нововоронеж Алексей Дорошенков.

Скульптурная композиция была создана по инициативе общественности города и при поддержке АО «Концерн Росэнергоатом» и Нововоронежской АЭС. Автором бронзового памятника стал скульптор Илья Коротченко из московской художественной мастерской «Лит Арт».

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие почетные гости — представители городской администрации, Думы, Общественной палаты г. Нововоронежа, Клинической больницы №33 ФМБА России, городского Совета ветеранов войны и труда, Совета ветеранов НВ АЭС, литературного клуба «Встречи с Пушкиным» г. Воронежа, а также педагоги, школьники и жители города.

Право снять с арт-объекта защитное полотно предоставили главе г. Нововоронежа Николаю Нетяге, директору НВ АЭС Владимиру Поварову, председателю Общественной палаты г. Нововоронежа Инне Кудряшовой.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

«В Нововоронеже появился новый замечательный арт-объект, который стал настоящим украшением города атомщиков. Это знаковое и историческое событие для всех нас. Очень символично, что Александр Сергеевич смотрит на книжный магазин, а сама скульптура установлена рядом со школой. Я уверен, наши дети станут достойными продолжателями дел своих отцов и дедов, и будут бережно хранить историческую память», - сказал директор Нововоронежской АЭС, депутат Воронежской областной Думы Владимир Поваров.

«Александр Сергеевич стал для меня близким и родным человеком, я очень хочу, чтобы скамья, на которой сидит великий поэт, стала особенным местом для каждого из нововоронежцев», - отметила председатель Общественной палаты г. Нововоронежа Инна Кудряшова.

У нового памятного знака собрались жители города разных возрастов, которых объединила любовь к русской словесности и творчеству Александра Пушкина. Праздник прошел в формате литературной гостиной. Любой желающий мог прочитать произведения великого классика, известного по всему миру.

«Когда я узнал, что в моем родном городе будет открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину, я обрадовался как ребенок. Я сегодня торжествую. Сейчас в мире настолько противоречивая ситуация относительно великой русской культуры, поэтому очень важно не столько возвышать поэта, а, наоборот, сделать его близким каждому из нас. Поэт живет пока его читают. Читайте Пушкина, это большое счастье!», - поделился кинорежиссер Виталий Суслин, приглашенный на открытие арт-объекта.

Важным условием для уверенного развития России всегда было знание и уважение к славной истории своей страны. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия и организации помогают сохранять историческую память и богатое культурное наследие.