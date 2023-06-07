Пятеро участников ОПГ предстанут перед судом за разбои и вымогательства в Анапе

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела против пятерых участников ОПГ в Анапе. Им вменяются ст. 162 УК РФ (разбой), 163 УК РФ (вымогательство), 325 УК РФ (похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия) и ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотических средств). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным следствия, обвиняемые действуя в составе организованной группы проникали в квартиры жителей Анапы, угрожали им оружием, похищали имущество и вымогали деньги. Установлены 8 фактов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 500 тыс. руб. Помимо этого 33-летний фигурант во время грабежа похитил паспорт жертвы.

На период предварительного следствия мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По указанным статьям обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Олег Исаев

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