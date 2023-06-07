Бизнес заезжает в кладовки

Кладовки в новостройках можно приобретать для регистрации бизнеса. Такие помещения пользуются заметным спросом не только у покупателей жилья, заявил руководитель управления развития продукта и аналитики девелоперской группы «Самолет» Леон Пряжников в рамках профильного круглого стола «Всеостройке.рф». По его словам, люди нередко берут мини-склады в домах, чтобы указать их в качестве юридического адреса для своей компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В среднем по рынку квадратный метр в кладовой на 30-40% дешевле метра в проекте самого жилого комплекса, что в том числе привлекает покупателей, отметил Леон Пряжников:

«Кладовка — это не бетонная коробка, куда потом что-то положат. Это достаточно интересный инвестиционный проект.

Некоторые клиенты покупают такие объекты площадью больше 4,5 кв. м, чтобы там можно было зарегистрировать какое-нибудь юрлицо. Кладовки раньше рассматривались как некие дополнительные побочные продукты в квартирах, но на самом деле они так же, как коммерческие помещения, машиноместа, — достаточно самостоятельный продукт.

Вместе с тем на московском рынке много историй, когда люди покупают десять кладовок, потому что там достаточно низкий чек входа. Еще пару лет назад такой объект стоил 200-300 тыс. руб. И из-за того, что можно было инвестировать деньги, многие принимали такое решение».

Согласно закону, в кладовой вполне можно зарегистрировать юридический адрес для бизнеса. Правда, покупателям таких помещений все же придется учесть некоторые нюансы, подчеркнул партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин:

«Формально у нас для юридического лица должен существовать так называемый юридический адрес — местонахождение именно генерального директора. Вместе с тем в законодательстве нет прямых требований к помещению, что оно должно быть определенного размера или назначения.

Другой вопрос в том, что налоговый инспектор достаточно часто может, например, приостановить регистрацию, выехать на этот объект и посмотреть, реально ли там есть как минимум одно рабочее место.

Это нужно для контроля, чтобы не плодились различные фирмы-однодневки и другие компании, которые используются не совсем в предпринимательской деятельности.

Между тем формально, конечно, нет таких требований к организации рабочих мест. То есть не существует даже в гражданском законодательстве перечня минимального количества сотрудников. Но вот есть один работник в виде генерального директора, допустим, поэтому формально наличие стола и стула можно считать достаточным.

Так что некая серая зона здесь существует. И, с одной стороны, этим могут воспользоваться не совсем добросовестные лица, а с другой, люди, которые действительно осуществляют реальную предпринимательскую деятельность и которые просто хотят сэкономить на той же аренде».

Для сравнения — цены на покупку кладовок у московских застройщиков сейчас стартуют от 250 тыс. руб. за помещение. При этом аренда юридического адреса в столице обойдется минимум в 20 тыс. руб., но с договором почти на год.

Российский бизнес нередко регистрирует по одному адресу сразу несколько компаний, из-за чего покупка кладовки для этих целей не всегда может быть выгоднее аренды, пояснила руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова:

«Юридический адрес — это вовсе не обязательно место ведения бизнеса как такового. Очень много ситуаций, когда указывается одно местоположение, а бизнес идет на каких-то профильных производственных площадках.

Чем кладовка хороша или плоха в качестве юридического адреса? Должны быть права на это помещение, и прав аренды вполне достаточно. Вопрос в цене, в сроке. Если это помещение недорого стоит, тем более если оно используется как мини-офис, то есть там находится сотрудник, например, приемщик заказов, то можно и выкупить этот лот. Если же он нужен только для регистрации, то его и арендовать можно».

Тем временем доля московских новостроек, предлагающих кладовки, за последние два года увеличилась с 5% до 19%, подсчитали в девелоперской компании Asterus. Аналитики строительной группы «Аквилон», в свою очередь, подчеркнули, что в столице такие помещения приобретает каждый шестой покупатель жилья, а в Санкт-Петербурге — каждый пятый. При этом самый ходовой формат — кладовые площадью до 4 кв. м.

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Владимир Расулов