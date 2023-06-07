Татарстан выступает за введение туристического сбора в регионах РФ

Татарстан поддерживает возможное введение туристического сбора в субъектах РФ. Об этом заявил глава госкомитета региона по туризму Сергей Иванов.

По его словам, Госдума будет обсуждать закон о введении сбора во всех регионах РФ в этом году. «А пока у Татарстана нет юридического права на это. Должен быть принят федеральный закон. Но мы давали свое заключение, что мы поддерживаем такую меру», – приводит «Татар-информ» слова господина Иванова.

Туристической сбор берут со всех совершеннолетних гостей, отправляющихся на курорт более чем на 24 часа. Деньги перечисляют в бюджет туроператоры.

"Ъ-Казань"