16 детей из Удмуртии с диагнозом СМА получили лечение благодаря фонду «Круг добра»

В Удмуртии 16 детей, которым поставили диагноз спинальная мышечная атрофия, получили препараты для лечения за счет средств Фонда «Круг добра». Как сообщает пресс-служба минздрава региона, один из детей родился в регионе в начале апреля 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ребенок прошел неонатальный скрининг, по результатам которого и был поставлен диагноз. Малыша вместе с мамой сразу направили в федеральный медицинский центр для подтверждения диагноза, после этого для него за счет средств фонда закупили дорогостоящий препарат. Его использование позволяет остановить развитие болезни.

Как рассказала главный внештатный педиатр минздрава Удмуртии Наталья Ермолаева, спинальная мышечная амиотрофия — сложное заболевание. «Чем раньше начато лечение, тем больше шансов на полное выздоровление. Но первые симптомы болезни могут проявиться у ребенка не сразу, в 2-3 года или позже, когда лечение уже не так эффективно»,— отметила госпожа Ермолаева.

В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей.