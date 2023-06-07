ЗакС одобрил законопроект о поддержке петербургских экспортеров отечественной продукции

На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутаты в третьем окончательном чтении приняли законопроект о дополнительных мерах поддержки для петербургских предпринимателей, поставляющих свою продукцию на экспорт.

Документ предусматривает содействие в продвижении на зарубежных рынках промышленной продукции, создание благоприятных условий для производств, а также оказание финансовой и имущественной поддержки. Еще один пункт проекта гласит, что поддержка может быть оказана путем «иных мероприятий».

Как именно будут продвигать отечественные товары за границей и предоставлять финансирование, в тексте законопроекта не уточняется. Также остается открытым вопрос: какая сумма бюджетных средств для этого понадобится.

В комитете по промышленной политике «Ъ-СПб» сообщили, что в настоящее время одной из основных задач является «оперативная настройка существующих мер поддержки под резко сменившиеся обстоятельства», а также разработка и реализация новых решений, как финансовых, так и нефинансовых. «При этом со скоростью адаптации инструментов не должно теряться качество поддержки и работы инфраструктуры поддержки экспорта»,— отметили в комитете Смольного.

Екатерина Рязанова

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