На участке трассы М-5 в Ашинском районе ограничат движение

Участок автодороги М-5 «Урал» в Ашинском районе полностью закроют для движения 8 июня с 10 до 13 часов. Такие меры связаны с проведением буровзрывных работ в рамках ремонты трассы. Об этом сообщают в федеральном учреждении «Упрдор „Южный Урал“».

Для движения закроют промежуток 1565–1576 км трассы. Легковой транспорт сможет объехать участок по автодороге Аша — Миньяр — Сим. Водителям рекомендуется строить свой маршрут с учетом ограничений.

В «Упрдор „Южный Урал“» отмечают, что подобные ограничения будут вводиться каждую неделю по четвергам вплоть до 1 октября 2023 года.

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